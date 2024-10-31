До вечера 107 улиц в Сочи остались без света

В четверг, 31 октября, 107 улиц остались без света в Сочи. Неудобства связаны с плановыми ремонтными работами. Специалисты устанавливают приборы цифрового учета. Временные изменения продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До вечера электричества не будет на улицах Пятигорская, Коммунистическая, Комсомольская, Молодежная, Кольцевая, Озерная, Северная, Шаумяна. Сейчас света нет на улицах Мира, Красноармейская, Набережная, Черноморская, Советская, Верхняя Лысая, Докучаева.

В четверг электричество отключили в переулках Тельмана, Шоссейный, Пасечный, Армянский, Строительный. Неудобства также затронули переулки Строительный, Амбулаторный, Вертолетный, Школьный, Почтовый, Пионерский.

До 19:00 электричества не будет в селах Дефановка, Молдовановка, Тенгинка, Васильевка, Шепси. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик