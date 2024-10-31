В Чебоксарах осудят начальника цеха за смерть работницы по неосторожности

В Чебоксарах прокуратура направила в Калининский районный суд уголовное дело в отношении начальника цеха организации «Чебоксарская керамика». Его обвиняют по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Установлено, что в ночную смену с 7 на 8 марта 2024 года работница цеха потеряла равновесие, и ее затянуло в зону действия ковша вращающейся печи обжига и в металлическое корыто для сбора извести. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Сообщается, что рядом с ковшом не было защитных ограждений. Прокуратура установила, что смерть сотрудницы предприятия наступила в результате нарушения требований охраны труда начальником цеха. Обвиняемый не разработал безопасные методы работ вращающегося механизма и допустил его к эксплуатации. Также он разрешил женщине работать на лестнице, на которой нет защитных ограждений.

Диана Соловьёва