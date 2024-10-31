Виолончелист Сергей Ролдугин стал народным артистом Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил виолончелисту, народному артисту России Сергею Ролдугину звание народного артиста Башкирии, сообщила пресс-служба главы республики. О присвоении звания стало известно вчера вечером, когда господин Ролдугин выступил с симфоническим оркестром в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ

«Многие молодые таланты республики получили возможность поработать с вами. Ваши мастер-классы, которые проходят в наших музыкальных учреждениях, имеют огромное значение. Спасибо за воспитание нашей музыкальной элиты. Вы действительно настоящий патриот и народный музыкант»,— сказал в приветственном слове Радий Хабиров, отметив «значительный вклад Сергея Ролдугина в развитие культуры Башкортостана».

Как сообщал «Ъ-Уфа», народными артистами Башкирии в этом году также стали актеры Евгений Миронов и Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев и другие.

Венера Хисамова