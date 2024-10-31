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В Октябрьском вынесли приговор за склонение подростка к употреблению наркотиков

Октябрьский городской суд вынес приговор 33-летнему жителю Татарстана, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в незаконном приобретении и сбыте наркотического средства (чч. 1, 4 ст. 228 УК РФ), а также в склонении к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). Суд приговорил его к 11 с половиной годам исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что в мае этого года фигурант, находясь в Октябрьском, купил через своего знакомого мефедрон. Он употребил наркотик и предложил его своему 17-летнему племяннику. Остатки запрещенного вещества и еще один пакетик он передал подростку на хранение.

Наркотики изъяли полицейские. Подсудимый частично признал вину.

Майя Иванова

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