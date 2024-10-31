В Сочи откроют зимний плавательный сезон

В четверг, 31 октября, на пляже «Чайка» в Адлерском районе Сочи состоится открытие зимнего плавательного сезона. Мероприятие приурочили ко Дню Черного моря, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В рамках празднования гости смогут принять участие в заплыве на сап-досках и физкультурной разминке. Также организаторы мероприятия представят выставку художественных и декоративно-прикладных работ местных мастеров.

Особое внимание уделят экологии: в этот день на пляже пройдет акция по сбору пластиковых крышек, которые впоследствии направят на переработку. Мероприятие начнется в 13:00.

Мария Удовик