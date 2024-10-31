В Кировском районе Казани на сутки отключат воду в 23 домах и 8 школах

В Кировском районе Казани с 9:00 7 ноября до 11:00 8 ноября отключат водоснабжение для подключения переложенного участка водопровода, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Без воды останутся 23 частных дома, 8 школ, 24 административных здания и 1 котельная. По заявкам жителей будут организованы временные автоцистерны с водой.

Отключение затронет несколько улиц, включая Архангельскую, Гладилова и Энгельса. Полный список адресов доступен на сайте предприятия.

Анар Зейналов