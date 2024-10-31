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Компания «АПРИ» внедряет практику раздельного сбора строительных отходов на своих объектах

После переработки этих материалов они будут использованы для производства новых изделий

Компания активно поддерживает экологические инициативы в регионах своей деятельности. В частности, в ходе строительных работ в жилом комплексе «Притяжение» и мультифункциональном курорте федерального значения «ФанПарк», расположенных в Сосновском районе Челябинской области, компания разделяет и сдает в переработку строительные отходы.

За текущий год на переработку было направлено более 38 тонн различных материалов, которые будут использованы для создания новых изделий.

«Пенополистирол переработают в полистиролбетонные блоки для малоэтажного строительства, а из полиэтилена изготовят новые полиэтиленовые канализационные трубы», — отметил Олег Гришанков, заместитель генерального директора ПАО «АПРИ» по коммуникациям.

Поддержка экологии — неотъемлемая часть деятельности компании «АПРИ». Для строительства выбираются площадки в экологически чистых районах, окружённых лесами и расположенных рядом с естественными водоёмами.

В 2023 году компания заключила соглашение с компанией «Экогид», которая занимается экологическим сопровождением и проектированием. В рамках этого сотрудничества был проведён комплексный анализ западного берега Шершневского водохранилища, где строится «ФанПарк».

Учёные выявили большое количество редких представителей флоры и фауны, включая те, которые внесены в Красную книгу Челябинской области.

Компания «АПРИ» также уделяет внимание экологическому просвещению. В «ИТ-лицее Привилегия» действует масштабная программа «Твоя Экология». В её рамках создан хаб для раздельного сбора мусора, проведён экологический форум и марафон.

В мае этого года компания провела первый экофестиваль «ТвояЭкология. Западный берег», в котором приняло участие около четырёх тысяч человек.

ПАО «АПРИ» продолжает реализовывать свою концепцию устойчивого развития, способствуя сохранению окружающей среды и поддерживая баланс между человеком и природой.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»

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