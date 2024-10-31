В Башкирии с 2025 года МРОТ увеличится до 25,81 тыс. рублей

С 1 января 2025 года в Башкирии минимальный размер оплаты труда (МРОТ), с учетом районного коэффициента, составит 25,8 тыс. руб. в месяц (до вычета НДФЛ), сообщает пресс-служба Гострудинспекции республики. В среднем по России в следующем году МРОТ составит 22,4 тыс. руб. в месяц.

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В 2024 году в республике МРОТ составлял 22,1 тыс. руб. (до вычета НДФЛ), пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова. В Башкирии действует соглашение о минимальной заработной плате на 2023–2025 годы, утвержденное в конце 2022 года республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Документом установлен региональный повышающий коэффициент в размере 5,7% от МРОТ, то есть минимальная зарплата в 2025 году составит 27,3 тыс. руб. (в этом году она равна 23,39 тыс. руб.) до вычета НДФЛ.

Соглашение не касается работников организаций, финансируемых из федерального, республиканского, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, а также некоммерческих организаций.

Майя Иванова