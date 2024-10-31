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Вылет самолета из Тюмени в Пхукет задержали на несколько часов

В аэропорту Рощино на несколько часов перенесли вылет самолета Red Wings из Тюмени на Пхукет в Таиланде, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Отправление рейса 3121 перенесено с 2:25 на 18:00.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пассажиров заранее предупредили об изменении в расписании, некоторых из них разместили в гостиницах, другие отправились ждать вылет у себя дома.

Вылет самолета Red Wings на Пхукет 31 октября должен стать первым в этом сезоне — рейсы туда будут совершаться по четвергам и воскресеньям. С 5 ноября авиакомпания запустит из Тюмени самолеты на Шри-Ланку, куда можно будет улететь по вторникам и субботам.

Ирина Пичурина

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