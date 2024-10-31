Суд отправил в колонию обвиняемых в хищении 6 млн рублей у спортшколы в Надыме

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд назначил директору спортивной школы «Арктика» в Надыме и поставщику тренажеров наказание в колонии за хищение более 6 млн руб. из бюджета региона, сообщили «Ъ-Урал» в РУФСБ России по Тюменской области.

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Надымский городской суд признал директора Ольгу Демченко и поставщика Аслана Алдатова виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Демченко будет три года отбывать наказание в колонии со штрафом 400 тыс. руб., Алдатов — два года со штрафом в размере 200 тыс. руб.

В ФСБ установили, что фигуранты, действуя умышленно, вступили в преступный сговор. Директор, зная о наличии специальных тренажеров у единственного поставщика в Санкт-Петербурге по цене не выше 8,5 млн руб. за пять единиц, заключила с ним договор на сумму более 16 млн руб., что практически вдвое больше фактической стоимости. После поставки деньги, поступившие на счет ИП Алдатова А.И., были выведены на его личный счет и обналичены.

Приговор не вступил в силу.

Ранее Салехардский городской суд на Ямале приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников окружного Росреестра, обвиняемых в получении взяток на общую сумму 25 млн руб.

Ирина Пичурина