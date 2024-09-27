Из свердловских колоний досрочно освободили 65 тяжелобольных заключенных

С начала года из колоний Свердловской области досрочно вышли на свободу 65 тяжелобольных осужденных и обвиняемых. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону, за это время медкомиссии освидетельствовали 237 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным тюремного ведомства на 1 августа, в свердловских колониях содержится 2,7 тыс. ВИЧ-инфицированных (22% от всех заключенных). В прошлом году их было на 18 меньше.

В ведомстве добавили, что в колониях области находится 311 заключенных, больных наркоманией. За год их количество уменьшилось на 7%.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области откроют центр пробации для бывших заключенных. Соответствующее соглашение подписали руководитель ГУФСИН Александр Федоров, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) и президент Благотворительного фонда «Ника» Николай Бажин.

Виталий Красиков