Мужской гардероб в ТЦ «Европа»

Современный мужчина ценит не только стиль, но и комфорт. В ТЦ «Европа» представлен широкий выбор одежды и аксессуаров для делового и повседневного образа. Рассказываем о бутиках и новинках.

GEORGE SHAGHASHVILI

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: GEORGE SHAGHASHVILI Фото: GEORGE SHAGHASHVILI Следующая фотография 1 / 2 Фото: GEORGE SHAGHASHVILI Фото: GEORGE SHAGHASHVILI

Визитной карточкой бренда является черный цвет и модели-трансформеры. Созданные грузинским дизайнером конструкции, материалы, цвета одежды и аксессуары сочетают в себе множество визуальных знаков. Особого внимания заслуживает связь конструкции и формы одежды авторства Джорджа с черным цветом. Черный для Шагашвили не абстрактный фон, а бесконечная энергия, превращающая одежду из материала в объект искусства из другого измерения. Дизайнерский бутик постоянно удивляет гостей персональными распродажами, уникальными акциями, выставками и шоу-показами новых коллекций одежды.

Модный Дом Rubleffka

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Модный Дом Rubleffka Фото: Модный Дом Rubleffka Фото: Модный Дом Rubleffka Следующая фотография 1 / 3 Фото: Модный Дом Rubleffka Фото: Модный Дом Rubleffka Фото: Модный Дом Rubleffka

Модный Дом Rubleffka более 10 лет радует мужчин качественной одеждой и аксессуарами. Модный дом с гордостью представляет обновленные сезонные каталоги с тканями для пальто и костюмов от ведущих итальянских фабрик. В ателье можно найти знаменитые твидовые ткани из Англии, известные своим непревзойденным качеством и теплотой, а также дополнить свой образ аксессуарами, которые подчеркнут статус и вкус. Этой осенью модный дом предлагает своим клиентам создать индивидуальные портфели и чемоданы по собственному дизайну. Это может стать отличным подарком для искушенных персон.

BEST OF

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BEST OF Фото: BEST OF

Бутик представляет одежду европейских брендов для стильных современных мужчин. Здесь можно найти классические костюмы, пальто, куртки и пуховики. А также трикотаж немецких и английских производителей Maerz и Alan Paine, джинсы Clab of Comfort и Mac. Эксклюзивно в BEST OF представлены рубашки голландского бренда R2 Amsterdam. В магазине действует дисконтная система для постоянных покупателей и, конечно, сезонные акции и предложения.

IMAGINE

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Imagine Фото: Imagine

Бутик нишевой парфюмерии и косметики Imagine — это более 80 брендов, которые в большинстве своем представлены в Екатеринбурге эксклюзивно. Эксперты-консультанты помогут профессионально подобрать из большого многообразия аромат, подходящий именно вам, с учетом индивидуального стиля и предпочтений. Последней новинкой в ассортименте компании стал роскошный парфюмерный бренд Estoras, создателями которого является известная австрийская семья аристократов, — это настоящая находка для ценителей нишевой парфюмерии. Бутик постоянно радует своих клиентов приятными подарками. Так, к примеру, осенью при покупке любого аромата HUNQ AMSTERDAM здесь дарят уникальный брендовый продукт Cleaning Bar — твердый парфюмированный натуральный шампунь для волос и тела.

AERONAUTICA MILITARE & HARMONT&BLAINE

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AERONAUTICA MILITARE & Harmont&Blaine Фото: AERONAUTICA MILITARE & Harmont&Blaine

В бутике представлены итальянские премиальные бренды одежды, обуви и аксессуаров для мужчин. В коллекциях AERONAUTICA MILITARE прослеживается влияние стиля милитари, который гармонично сочетается с городской элегантностью. Изделия ориентированы на энергичный ритм жизни, поэтому комфорту и функциональности моделей уделяется особенное внимание. Harmont&Blaine — новый итальянский бренд высококлассной одежды upper-casual smart, символизирующий игривые и позитивные вибрации итальянского стиля и безошибочно узнаваемую средиземноморскую привлекательность.

RENE LEZARD

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: RENE LEZARD Фото: RENE LEZARD Следующая фотография 1 / 2 Фото: RENE LEZARD Фото: RENE LEZARD

В бутике представлены одежда, обувь и аксессуары всемирно известных итальянских и немецких брендов. Parajumpers — функциональная и модная одежда, рассчитанная на длительный срок службы. Бренд стремится создавать вневременные вещи с точки зрения стиля, качества и функциональности. Бренды JOOP, STRELLSON, BALDESSARINI — это коллекции престижных курток, джинсов, трикотажа, элегантных классических костюмов, где используются первоклассные ткани и четкий крой. Также в RENE LEZARD представлена обувь высочайшего качества от итальянских дизайнеров DOUCALS и BOGNER.

Галерея Dome

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Галерея Dome Фото: Галерея Dome Следующая фотография 1 / 2 Фото: Галерея Dome Фото: Галерея Dome

Бутики всемирно известных брендов Boss и Hugo, расположенные в ТЦ «Европа», входят в компанию «Галерея Dome». В 2022 компания Hugo Boss, которая была основана в 1924 году, разделилась на две отдельные линии — Hugo и Boss. Данный ребрендинг был направлен на омоложение бренда. В новой версии Boss нацелен на мужчин от 25 лет и старше и будет представлен классической мужской одеждой премиум-класса. В то же время Hugo фокусируется на производстве модной одежды и аксессуаров для более молодой аудитории. Таким образом, в пространстве «Галереи Dome» можно подобрать гардероб для разных событий в жизни мужчины, будь то торжественное или официальное мероприятие или комфортный отдых.

Peserico

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Peserico Фото: Peserico Следующая фотография 1 / 2 Фото: Peserico Фото: Peserico

Новая мужская коллекция, представленная в магазине бренда Peserico в ТЦ «Европа», называется «Произведение природы» и посвящена итальянскому альпинисту, путешественнику и писателю Вальтеру Бонатти. Вдохновившись чистыми горными вершинами, их медитативным спокойствием, Peserico создали зимнюю линию одежды для сильных духом. Коллекция подчеркнула связь человека с природой, то особое измерение, в котором душа и тело оказываются в необъятных просторах гор. Вертикальные линии задают высоту, к которой нужно стремиться с помощью силы и дисциплины. Все не случайно, ведь преодоление и покорение новых вершин — это то, что украшает мужчину не меньше, чем качественная брендовая одежда. Peserico Uomo привносит в зимний гардероб мужчин драгоценные природные волокна, техничность и высокое качество материалов. Классические линии моделей обогащены уточненными и функциональными деталями. Стиль и комфорт, соединяясь, позволяют создать коллекцию, которая выражает элегантность и утонченную рациональность, а архитектура каждой модели сочетает идеальную форму и практичность. В коллекции используются природные цвета: серый сланец, светлый гранит, натуральный белый и медовый кальцит. Чернильный синий придает контрастности, а оттенок коры красного дерева привносит яркости. И, наконец, цвета грецкого ореха и чистого льда освежают гардероб.

Что касается вневременных костюмов Peserico, то это ненавязчивая «тихая роскошь». Классика здесь соседствует с современностью. Благородные ткани смешаны с высокотехнологичными волокнами, которые придают зимней одежде особый комфорт и уют. Тонкая шерсть в сочетании с альпакой делает костюмы легкими и необычайно теплыми.

Maglione Camicia

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: MAGLIONE CAMICIA Фото: MAGLIONE CAMICIA Следующая фотография 1 / 2 Фото: MAGLIONE CAMICIA Фото: MAGLIONE CAMICIA

В магазине итальянской одежды и обуви можно найти более 1000 моделей мужских сорочек, более 100 моделей джемперов, пиджаки, ветровки, классические брюки, брюки casual, ремни, портмоне и клатчи, запонки, шарфы, галстуки, шейные платки, бабочки. Все разнообразие мужского гардероба в одном месте.

EMILIO GUIDO

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EMILIO GUIDO Фото: EMILIO GUIDO

В бутике можно познакомиться с изделиями марки Digel — немецкого бренда мужской одежды премиального качества. Инновационный взгляд в будущее, творческий подход к стилю и использование высокотехнологичных материалов являются отличительными чертами при создании моделей. Так, например, парка D.VISION не только стильная, но и по-настоящему качественная, комфортная и полезная вещь в гардеробе любого мужчины. Непромокаемая дышащая японская мембрана сохраняет внутреннее тепло и отводит лишнюю влагу, утеплитель PRIMALOFT делает куртку очень комфортной и невесомой, а классический покрой парки идеален в любом окружении. Парка представлена в трех цветах — глубоком синем, графитном и серо-зеленом. Приятный бонус: при покупке парки перчатки, шапка или шарф предоставляются в подарок.

SARTORIA CLUB

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SARTORIA CLUB Фото: SARTORIA CLUB

Пространство, где в уютной атмосфере можно подобрать абсолютно разные образы на все случаи жизни. Здесь представлена презентабельная одежда от ведущих европейских брендов, которая должна быть частью гардероба любого мужчины: роскошные рубашки и стильные сорочки, обувь, галстуки и шарфы, сумки и аксессуары, поло, футболки и, конечно, другие необходимые предметы одежды для успешного мужчины. Половина ассортимента магазина — классические мужские костюмы. Кроме того, SARTORIA CLUB — это еще и ателье, где на основе итальянских были созданы собственные лекала, адаптированные под российского потребителя. В производстве костюмов по-прежнему используются итальянские ткани таких известных брендов, как Reda, Guabello, Cerruti, Barberis, из 100% шерсти.

В ТЦ «Европа» можно найти не только широкий выбор одежды для мужчин, но и стильные дополнения и аксессуары на любой случай жизни. Так, в салоне европейских сумок и багажа LA BORSA для мужчин представлены сумки для документов и саквояж, в бутике NEW BALANCE — удобная спортивная обувь, а магазин итальянской обуви ручной работы класса «люкс» PAKERSON порадует ценителей обуви из натуральной кожи.