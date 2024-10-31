В Тюмени изменили маршруты автобусов №37д и №45

С 1 ноября два автобуса в Тюмени, №37д и №45, начнут ходить по обновленным маршрутам после изменения схемы движения, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Так, автобус №37д, следующий по маршруту «с/о "Русское поле" — ул. Пролетарская», начнет ездить к остановкам «Проезд к ул. Голышева» и «ул. 6-я Западная» в прямом и обратном направлениях. Маршрут автобуса №45 «ЖК "Звездный городок" — ул. Созидателей» будет продлен до остановок «ул. Цветочная» и «ул. Николая Глебова».

Ранее в Тюмени после массовых жалоб жителей на загруженность транспорта по утрам запланировали на четыре единицы увеличить количество автобусов №77, которые ездят из Ново-Патрушево в Зареку — это произойдет в 2024-2026 годах.

Ирина Пичурина