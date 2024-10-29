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В Тюмени увеличат количество автобусов маршрута №77 после массовых жалоб

После массовых жалоб жителей на загруженность транспорта по утрам в Тюмени на четыре единицы увеличат количество автобусов №77, которые ездят из Ново-Патрушево в Зареку, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на мэрию города.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выпустить на маршрут дополнительные автобусы планируют в течение 2024-2026 годов. «Однако стоит отметить, что дорожная сеть имеет ограниченные возможности, поэтому использование автобусов большой и особо большой вместимости невозможно»,— пояснили в администрации.

Ранее в Тюмень привезли 80 новых автобусов, которые сейчас проходят оформление, а через несколько недель смогут обслуживать городские маршруты.

Ирина Пичурина

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