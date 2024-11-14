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Коммерсантъ FM
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Что важно знать при покупке китайского электрокара

Сейчас на российском рынке почти не представлены официальные дилеры китайских электромобилей. Даже если автомобиль выставлен на продажу в салоне, велика вероятность, что фактический продавец — частное лицо. Для ввоза китайских машин широко используются серые схемы через страны ЕАЭС. Схемы могут вскрыться в процессе постановки машины на учет. Это может обернуться для покупателя корректировкой таможенных затрат, которые могут достигать 20–30% от цены автомобиля. При покупке важно внимательно ознакомиться с документами на автомобиль и договором купли-продажи: кто владелец, что является предметом сделки, на каком основании автомобиль попал в Россию и т. д. Проверьте, какая цена указана в таможенной декларации. Сильно заниженная цена может говорить о том, что автомобиль попал в страну нелегально.

Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании НЭО Елена Варламова

Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании НЭО Елена Варламова

Фото: Предоставлено НЭО

Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании НЭО Елена Варламова

Фото: Предоставлено НЭО

В целом китайский автопром производит электромобили для разных сегментов покупателей — от демократичных марок до люксовых, которые по дизайну и техническому наполнению вполне конкурентоспособны европейским аналогам. Например, Zeekr и LiXiang соответствуют высоким стандартам премиум-сегмента и сопоставимы с премиальными Mercedes, Porsche, Land Rover или BMW. Китайские автопроизводители активно используют технологии, разработанные европейскими и японскими автогигантами. А приобретение патента на использование готовой технологии обходится намного дешевле, чем разработка с нуля. В России же росту привлекательности электрокаров способствует возможность бесплатной парковки, что важно для жителей крупных городов.

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