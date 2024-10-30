В Екатеринбурге умер экс-директор по персоналу УГМК Виктор Олюнин

В Екатеринбурге в возрасте 72 лет умер бывший директор по персоналу Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Виктор Олюнин. Об этом сообщило руководство компании, передают «Вечерние Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Олюнин

Фото: Пресс-служба УГМК Виктор Олюнин

Фото: Пресс-служба УГМК

Службу по персоналу УГМК Виктор Олюнин возглавлял с 1999 по 2020 год. Затем он перешел на должность советника директора по общим вопросам ОАО «УГМК».

По данным пресс-службы Верхней Пышмы, господин Олюнин написал и издал на свои деньги книги «Экспозиция» и «Меморандум». В 2014 году указом президента РФ был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».

Простятся с Виктором Олюниным 1 ноября в в доме прощания «Вознесение» (ул. Серафима Дерябиной, 41А). Его похоронят на Широкореченском кладбище.

Напомним, ранее в Москве умерла дочь писателя Павла Бажова и мать экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова-Гайдар. Ей было 99 лет.

Виталий Красиков