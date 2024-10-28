Дочь писателя Павла Бажова и мать экономиста Егора Гайдара умерла в 99 лет

В Москве умерла дочь писателя Павла Бажова и мать экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова-Гайдар. Ей было 99 лет, сообщили в пресс-службе фонда Егора Гайдара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ариадна Бажова-Гайдар

Фото: Фонд Егора Гайдара Ариадна Бажова-Гайдар

Фото: Фонд Егора Гайдара

«Ариадна Павловна была для нас символом лучших качеств русской народной интеллигенции - стойкости, твердости в принципах и верности долгу»,— говорится в сообщении.

По данным «Московского комсомольца», 27 октября Ариадна Бажова упала в своем доме. Врачи скорой помощи диагностировали у нее перелом шейки бедра и вкололи обезболивающее. После она уснула, а 28 октября сиделка обнаружила ее мертвой.

Ариадна Бажова родилась 10 августа 1925 года в Свердловске (нынешний Екатеринбург) в семье писателя и автора сборника уральских сказов «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова. Она окончила факультет журналистики Уральского государственного университета, но после занималась историей.

В 1956 году стала женой Тимура Гайдара (сына известного писателя Аркадия Гайдара). От этого брака родился известный российский политик Егор Гайдар. Тимур Гайдар умер в 1999 году, Егор Гайдар — в 2009 году.

Виталий Красиков