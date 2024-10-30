Татарстан направил 223 млн рублей на молодежные проекты и волонтерство в 2024 году

В 2024 году Республика Татарстан получила более 223 млн руб. на развитие молодежной политики и волонтерства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Татарстан стал победителем программы «Регион для молодых», получив из федерального бюджета свыше 188,5 млн руб. на капитальный ремонт молодежного центра в казанском ДК Химиков и другие мероприятия для молодежи. С учетом республиканского софинансирования сумма составила почти 223 млн руб. В этом году Татарстан снова вошел в число победителей программы и в 2025 году получит около 135 млн руб.

По нацпроекту «Образование» 92 молодых специалиста из Татарстана прошли обучение на площадке «Таврида» в сфере культуры и искусства. Также программа «Обеспечение жильем молодых семей» достигла рекорда: подано 458 заявок, из которых 84 семьи уже получили господдержку. Финансирование программы в 2023 году было увеличено до 100 млн руб. по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова.

На развитие волонтерства республика получила почти 6 млн руб. по программе «Социальная активность», которые направят на поддержку добровольческих инициатив и развитие инфраструктуры.

В этом году Татарстан также привлек более 81 млн руб. через грантовые программы и стал площадкой для четырех федеральных молодежных мероприятий, среди которых форум «Наш Татарстан» и Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест».

Анар Зейналов