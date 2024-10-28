Массовое ДТП произошло на трассе Джубга — Сочи

В воскресенье, 27 октября, в 14:20 на федеральной автодороге А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия произошло массовое ДТП. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

На трассе водитель автомобиля «Лада» нарушил правила расположения транспортных средств и подъехал слишком близко к впереди движущемуся автомобилю «Ниссан». В результате столкновения «Ладу» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Хендай Элантра».

Удар от столкновения откинул «Хендай» на металлическое ограждение. После этого «Лада» продолжила движение и столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай», который также двигался навстречу по своей полосе за автомобилем «Хендай Элантра».

В аварии никто не пострадал. Медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась, уточнили сотрудники ГАИ.

«Ъ-Сочи» писал, что на трассе Джубга — Сочи произошла смертельная авария. Водитель «Пежо Боксер» наехал на пешехода, который в темное время суток был на середине проезжей части.

Мария Удовик