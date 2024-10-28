Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Массовое ДТП произошло на трассе Джубга — Сочи

В воскресенье, 27 октября, в 14:20 на федеральной автодороге А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия произошло массовое ДТП. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ курорта.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

На трассе водитель автомобиля «Лада» нарушил правила расположения транспортных средств и подъехал слишком близко к впереди движущемуся автомобилю «Ниссан». В результате столкновения «Ладу» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Хендай Элантра».

Удар от столкновения откинул «Хендай» на металлическое ограждение. После этого «Лада» продолжила движение и столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай», который также двигался навстречу по своей полосе за автомобилем «Хендай Элантра».

В аварии никто не пострадал. Медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась, уточнили сотрудники ГАИ.

«Ъ-Сочи» писал, что на трассе Джубга — Сочи произошла смертельная авария. Водитель «Пежо Боксер» наехал на пешехода, который в темное время суток был на середине проезжей части.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...