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Госкомпании Татарстана закупили у самозанятых на 74 млн рублей с начала года

За первые три квартала 2024 года объем закупок госкомпаний у самозанятых в Татарстане достиг 74 млн руб. Поставщиками госкомпаний стали 103 самозанятых республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Республики Татарстан.

По данным «Корпорации МСП», общая сумма закупок госкомпаний у самозанятых по России за год выросла на 54% и составила 8,13 млрд руб. Генеральный директор корпорации Александр Исаевич отметил, что росту способствовало расширение на самозанятых преференций, аналогичных тем, что получают малый и средний бизнес, что упростило их участие в закупках по 223-ФЗ. Наиболее востребованными услугами самозанятых оказались финансовое посредничество и страхование (3 млрд), профессиональные и технические услуги (0,6 млрд), а также услуги в сфере искусства и развлечений (0,5 млрд).

В пресс-службе добавили, что в Татарстане самозанятые, как и малый и средний бизнес, могут участвовать в закупках госкомпаний с 2020 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

Ранее сообщалось, что к концу сентября 2024 года в Татарстане зарегистрировано почти 360 тыс. самозанятых.

Анар Зейналов

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