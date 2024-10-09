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В зооботсаду Казани родился жеребенок зебры

23 сентября в казанском зооботаническом саду на свет появился жеребенок зебры. Об этом сообщили в Telegram-канале зоопарка.

Родителями жеребенка стали зебры по имени Бабочка и Ромак. Жеребенок появился на свет с рыжими полосками на голове.

Беременность у зебр длится от 1 года до 14 месяцев. Сейчас Бабочка и жеребенок живут отдельно от других зебр, они себя хорошо чувствуют. Их пока не смогут увидеть посетители.

Скоро зооботсад планирует провести конкурс на имя для родившегося жеребенка.

В мае 2024 года у Ромака появилась на свет первая зебра по имени Ромашка.

Диана Соловьёва

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