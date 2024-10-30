«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Уфы в Шарм-эль-Шейх

С 5 ноября авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит чартерную программу полетов в Шарм-эль-Шейх из Уфы, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Авиарейсы будут выполняться каждые 10-11 дней на самолетах Airbus A321 вместимостью 236 пассажиров. Вылеты из Уфы запланированы в 11:35. Время в пути составит 6 часов 15 минут.

Прямые рейсы из Уфы в Шарм-эль-Шейх выполняют авиакомпании AL MASRIA, Azur Air и «Россия».

Венера Хисамова