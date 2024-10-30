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Бастрыкин взял на контроль обращение жителей села Гафурово по поводу водопровода

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход процессуальной проверки по обращению жителей села Гафурово о нарушении сроков установки центральной водопроводной системы. Он поручил руководителю регионального управления ведомства Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах и итогах проверки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Заявители сообщили в аккаунте Информационного центра СКР во «ВКонтакте», что устанавливать центральную водопроводную систему в селе начали в 2019 году и до настоящего времени не завершили. Вода в родниковых скважинах в селе непригодна для употребления из-за примесей нефтепродуктов. Неоднократные обращения жителей, в том числе пенсионеров и многодетных семей, не принесли результатов, заявили сельчане.

Майя Иванова

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