Производственная площадка «Синтез» стала партнером очного этапа Курганского химического турнира

Завод «Синтез» (входит в фармацевтическую компанию «Биннофарм Групп») снова поддержал проведение Курганского химического турнира, который проходит в рамках одного из крупнейших и знаковых образовательных мероприятий – Уральского химического турнира. Традиционно молодые сотрудники компании входят в состав коллегии жюри, а также выступают в роли экспертов в рамках образовательной программы. Очный этап турнира прошел на базе Курганского государственного университета 25-26 октября 2024 года. Участникам предстояло не только решать задачи в области химии, но и защищать выбранные решения перед аудиторией.



Защита проходила в формате научной конференции, решения оценивались представителями научно-технических производств, учеными и преподавателями вузов Курганской области. Очный этап помогает сделать первые шаги в практической химии и получить навык самопрезентации и выступления на публике.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»:

«Ежегодно «Синтез», один из крупнейших активов компании «Биннофарм Групп», участвует в поддержке молодых талантов, выступая спонсором Курганского химического турнира, а молодые специалисты производственной площадки становятся членами жюри на очной защите решений. Участники турнира получают ценные советы и обратную связь от профессионалов отрасли, что способствует укреплению связей между наукой и промышленностью.

Многоуровневая поддержка мероприятий для студентов и школьников входит в программу работы с молодежью, привлечению новых кадров на производственную площадку. «Биннофарм Групп» уделяет особое внимание развитию этого направления, предлагая стипендии, стажировки и практики, проводя лекции и обучение. Мы стараемся привить интерес к отрасли и науке в целом, близко знакомя молодых людей с практической стороной работы в фармацевтике».

Региональный этап Уральского химического турнира проходит уже в шестой раз, ежегодно собирая более 100 участников: учеников, учителей и профессиональных химиков. За это время турнир стал одним из самых крупных событий для школьников, увлекающихся химией.

Региональный этап Уральского химического турнира проходит уже в шестой раз, ежегодно собирая более 100 участников: учеников, учителей и профессиональных химиков. За это время турнир стал одним из самых крупных событий для школьников, увлекающихся химией.

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