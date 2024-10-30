Уфимца приговорили к шести годам колонии за нападение на школьницу и прохожего

Советский райсуд Уфы вынес приговор 41-летнему уфимцу, признав виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на полтора года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В июне подсудимый в состоянии алкогольного опьянения забрал у собутыльника два газовых пистолета. Выйдя на улицу, он преследовал 14-летнюю школьницу, требуя отдать свои деньги, а когда она убежала, напал на прохожего, показав ему оружие. Подсудимого задержали сотрудники ППС. В суде он признал вину.

Венера Хисамова