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В Ярославле мосты обработали реагентом

В Ярославле все мосты обработали жидким реагентом. Об этом сообщили в мэрии, но не уточнили, когда была проведена эта работа.

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сегодня утром на Толбухинском мосту произошла массовая авария, в которой участвовало порядка 10 машин. В соцсетях сообщалось о большом количестве аварий по всему городу. В мэрии пояснили, что из-за «резкого ухудшения погодных условий» «Горзеленхозстрой» перешел на дежурный режим работы: специалисты в ночное время при обнаружении гололеда начинают обработку дорог.

«Сегодня все мосты Ярославля обработали жидким реагентом. Уважаемые ярославцы, просим вас быть внимательными, соблюдать требования Правил дорожного движения РФ и своевременно "переобувать" свои автомобили»,— обратились власти к жителям Ярославля.

Напомним, что министр дорожного хозяйства и заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко призвал жителей задуматься о смене резины еще две недели назад, когда в некоторых районах области стал выпадать снег.

Алла Чижова

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