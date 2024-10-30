При участии ММК будет локализовано штамповочное производство автомобилей бренда Sollers

ММК и российский автопроизводитель «СОЛЛЕРС» в рамках выставки «Металл Экспо» подписали меморандум о сотрудничестве по локализации штамповочного производства автомобилей, выпускаемых под брендом Sollers. Документ подписали заместитель генерального директора ПАО «ММК» по коммерции Сергей Ушаков и заместитель генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС» Зоя Каика.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой «ММК»

Стороны намерены развивать долгосрочное и взаимовыгодное партнёрство в рамках проекта по локализации штампованных деталей кузовов и кабин легких коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo.

Так, ММК выступит ключевым поставщиком металлопроката для предприятий СОЛЛЕРС по данному проекту. Выпуск штампованных компонентов будет налажен с использованием полностью российской стали.

Меморандум также предполагает сотрудничество сторон по верификации локальных марок стали и отладке технологического процесса производства штампованных деталей. При этом ММК планирует развивать номенклатуру металлопроката под потребности штамповочного производства СОЛЛЕРС.

Поставка первой серийной партии металла ММК на площадку локального партнера СОЛЛЕРС по производству штампованных компонентов будет произведена в ноябре 2024 года.

«Работа с предприятиями автомобильной промышленности – одно из приоритетных направлений производственной и сбытовой деятельности ММК. Наша компания последовательно реализует стратегическую инициативу «Поставщик №1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке», в рамках которой на протяжении многих лет развивает производство автолиста, обеспечивая качественную альтернативу импорту. Нынешнее соглашение с компанией СОЛЛЕРС является еще одним шагом в направлении локализации автопроизводства в России», - отметил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по коммерции Сергей Ушаков.

«Обеспечение устойчивой конкурентоспособности для автомобилей Sollers основано на их сквозной локализации, вплоть до сырья и материалов российского производства. Использование российского металлопроката - одно из важнейших экономически значимых преимуществ, которое дает локализация штампованных деталей кузова и кабины. Мы рассчитываем, что масштабы нашего сотрудничества с Магнитогорским металлургическим комбинатом существенно вырастут в ближайшие годы как благодаря росту объемов выпуска текущих моделей Atlant и Argo, так и за счет запуска следующих проектов локализации штамповки на новые модели коммерческих автомобилей под брендом Sollers», - сообщила заместитель генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС» Зоя Каика.

ПАО «ММК»