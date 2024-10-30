В Тюменской области за сутки в ДТП были ранены 14 человек

На территории Тюменской области во вторник, 30 октября, произошло 10 ДТП, в которых были ранены 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В частности, на перекрестке проспектов Комсомольского и Менделеева в Тобольске столкнулись легковой автомобиль Volvo и автобус Mercedes. По предварительным данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель легковушки не пропустил на перекрестке автобус, в котором ехали пять человек.

В аварии пострадали 57-летняя пассажирка автобуса и 19-летний пассажир легкового автомобиля. Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

Полина Хабарова