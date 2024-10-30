Рыбинцу грозит лишение свободы за самовольное подключение газа

В Рыбинске местного жителю обвиняют в самовольном повторном подключении к газоснабжению. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Полиция считает, что обвиняемый является злостным неплательщиком за газ. Ранее его уже привлекали к ответственности за самовольное подключение к сети газоснабжения. Его долг составил 43 тыс. руб. Однако газовики выявили повторное самовольное подключение. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Самовольное подключение к газопроводу».

«В соответствии с ч. 1 ст. 215.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет»,— уточнили в УМВД.

Алла Чижова