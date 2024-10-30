В Бирске вынесли приговор двум водителям, по вине которых погибли два человека

Бирский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих водителей, признанных виновными в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч.5 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года фигуранты уголовного дела, управляя автомобилями Lada и Kia Sportage, одновременно выехали на полосу встречного движения для обгона большегруза MAN, создав аварийную ситуацию для водителя встречной Lada Vesta.

В результате отечественный автомобиль столкнулся с большегрузом и кроссовером, его водитель и пассажир скончались на месте происшествия.

Подсудимые признали вину.

Суд приговорил их к трем годам и двум месяцам и двум годам и шести месяцам в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года и два года. Также с виновных в солидарном порядке взыскан ущерб за поврежденный автомобиль погибшего в общей сумме около 390 тыс. руб. В ходе следствия водитель Kia Sportage компенсировал причиненный вред в добровольном порядке, с другого подсудимого взыскана компенсация в размере 2,3 млн руб.

Майя Иванова