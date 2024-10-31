Рак толстой кишки

Колоректальный рак — название группы злокачественных новообразований, которые развиваются из эпителия кишечной стенки. К ним относят злокачественные опухоли ободочной, сигмовидной и прямой кишки. Неоплазии кишечника — группа доброкачественных или злокачественных новообразований, которые могут располагаться в разных отделах толстой кишки. Довольно часто на начальных этапах никаких жалоб больные не предъявляют, а опухоль обнаруживается только при специальном обследовании. Наиболее распространенная форма колоректального рака — аденокарцинома (75–80% случаев).

Иммунохимический тест кала (FIT) проверяет наличие скрытой крови в нижних отделах кишечника. В случае выявления проблем назначают углубленный анализ — колоноскопию, метод исследования толстого кишечника при помощи специального оптического аппарата, который позволяет провести осмотр стенки и просвета кишки. При колоноскопии возможно проведение записи исследования, фотографирование, забор участка ткани для биопсии или одномоментное удаление патологических образований.