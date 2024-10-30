В Уфе арестован глава подразделения РЖД

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении начальника Демской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый в 2022 году, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с несколькими знакомыми, чтобы помочь им фиктивно трудоустроиться в Демскую дистанцию. Полученная зарплата, как установило следствие, делилась между собой. Общий ущерб РЖД оценили на сумму свыше 3 млн руб. Устанавливаются и другие причастные к преступлению.

Подозреваемого отправили в СИЗО.

«С целью недопущения подобных случаев в адрес руководства железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных»,— сообщили в пресс-службе.

Венера Хисамова