За текущий эпидемический сезон в Татарстане к медикам по поводу укусов клещей обратились 12 552 человека, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объясняется ранней теплой весной и длительной теплой осенью, способствовавшими активности клещей, сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане число укусов клещей выросло на 25% по сравнению с прошлым годом

Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ В Татарстане число укусов клещей выросло на 25% по сравнению с прошлым годом

Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ

Всего в этом году зарегистрирован 31 случай иксодового клещевого боррелиоза и 9 случаев клещевого энцефалита.

Число заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом снизилось втрое по сравнению с прошлым годом и составило 262 случая. Спад заболеваемости объясняется цикличностью инфекции и завершением профилактических обработок от грызунов в Казани и Татарстане, которые выполнены на 98 %. Оставшиеся работы планируется завершить до середины ноября.

Анар Зейналов