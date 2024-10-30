Сочинец победил на всероссийских соревнованиях по скалолазанию

С 14 по 21 октября в Перми прошел крупный турнир по скалолазанию. Сочи на этих соревнованиях представлял юниор Севастьян Лунев, завоевавший золотые медали в двух дисциплинах, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Перми завершились всероссийские соревнования по скалолазанию, собравшие более 350 участников из разных уголков страны. Среди юниоров 16-17 лет господин Лунев стал обладателем золотых медалей в категориях «Лазание на трудность» и «Боулдеринг».

В 2024 году Севастьян Лунев уже успел завоевать звание двукратного чемпиона всероссийских соревнований, стать серебряным призером первенства России и победить на чемпионате ЮФО и СКФО. Спортсмен также занял четвертое место на Чемпионате России в дисциплине «Боулдеринг».

Мария Удовик