Суд оставил без изменений приговор осужденному замдиректора Белоярской АЭС

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор осужденному за получение взятки в особо крупном размере экс-замдиректора по общим вопросам Белоярской АЭС Денису Васькину после обжалования, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он был признан виновным в июне по ч. 6 ст. 290, ч.3 ст.30, ч.6 ст. 290 УК РФ, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 30 млн руб., однако вину он не признал. Приговор вступил в силу.

Суд установил, что Васькин на возмездной основе предоставил одному из предприятий сведения о готовящейся закупке оборудования, после чего оно выиграло два тендера на поставку оборудования и программного обеспечения для станции. За свои услуги он запросил взятку на 4 млн руб., но успел получить только 2,6 млн руб., которые передавались в несколько этапов через посредника. Кроме того, за досрочную приемку и оплату товара топ-менеджер должен был получить еще 4 млн. руб. — со своей стороны он выполнил обязательства, но деньги получить не успел.

«Белоярской АЭС известно о решении суда в отношении одного из своих сотрудников. Информируем, что работодателем будут выполнены необходимые процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации»,– прокомментировали в пресс-службе АЭС.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Дениса Васькина в октябре 2022 года. Деньги ему якобы передавались через его сына, при этом сам топ-менеджер находился в командировке в другом регионе. После этого уголовное дело поступило в Белоярский районный суд.

Ирина Пичурина