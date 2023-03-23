Топ-менеджера Белоярской АЭС начнут судить по делу о взятке

В Белоярский районный суд поступило уголовное дело замдиректора по общим вопросам Белоярской АЭС Дениса Васькина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Информация об этом размещена в картотеке суда. Дата предварительного заседания пока не назначена.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Дениса Вяткина в октябре 2022 года. Telegram-канал «Лампа» сообщал, что размер взятки составил 2 млн руб. Деньги господину Васькину якобы передавались через его сына, при этом сам топ-менеджер находился в командировке в другом регионе. После возвращения в Свердловскую область его задержали силовики.

В Белоярской АЭС тогда заявляли, что предприятие содействует правоохранительным органам и рассчитывает, что действиям топ-менеджера «будет дана объективная и беспристрастная правовая оценка».

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