Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

Компания «ВсеИнструменты.ру» обозначила свои стратегические цели, направленные на повышение операционной эффективности и рост акционерной стоимости: фокус на корпоративных клиентах, которые сохраняют спрос даже при замедлении объемов ввода нового жилья; увеличение глубины ассортимента с широким спектром товаров для производств, дома и ремонта недвижимости на вторичном рынке; развитие новых услуг, включая опцию постоплаты, ведущей к росту среднего чека и частоты заказов. Логистический центр «Чашниково» вышел на проектную мощность в конце сентября. В планах до конца года запуск логистического центра «Обухово» и выполнение прогноза по открытию ПВЗ. Это увеличит доступность для клиентов и приведет к росту числа заказов и выручки. Компания ожидает повышение рентабельности по валовой прибыли до 30% по итогам 2024 года.

Аренда помещений для легкой промышленности подорожала почти в 1,5 раза. Ставка для объектов формата light industrial в столичном регионе в среднем составляет 14,6 тыс. руб. за квадратный метр в год, рассказали «Ведомости» в компании IBC Real Estate. Эксперты объясняют динамику в том числе с серьезным дефицитом объектов такого формата.

Венгрия и Словакия восстанавливают поставки российской нефти через Украину, которые прекращались из-за санкций Киева против ЛУКОЙЛа. Как стало известно “Ъ”, в сентябре по трубопроводу «Дружба» венгерская MOL в сентябре прокачала на свои НПЗ в Венгрии и Словакии около 300 тыс. тонн нефти. В результате заводы MOL, которые недавно уходили на ремонт, могут восстановить нефтепереработку.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...