Компания «ВсеИнструменты.ру» обозначила свои стратегические цели, направленные на повышение операционной эффективности и рост акционерной стоимости: фокус на корпоративных клиентах, которые сохраняют спрос даже при замедлении объемов ввода нового жилья; увеличение глубины ассортимента с широким спектром товаров для производств, дома и ремонта недвижимости на вторичном рынке; развитие новых услуг, включая опцию постоплаты, ведущей к росту среднего чека и частоты заказов. Логистический центр «Чашниково» вышел на проектную мощность в конце сентября. В планах до конца года запуск логистического центра «Обухово» и выполнение прогноза по открытию ПВЗ. Это увеличит доступность для клиентов и приведет к росту числа заказов и выручки. Компания ожидает повышение рентабельности по валовой прибыли до 30% по итогам 2024 года.

Аренда помещений для легкой промышленности подорожала почти в 1,5 раза. Ставка для объектов формата light industrial в столичном регионе в среднем составляет 14,6 тыс. руб. за квадратный метр в год, рассказали «Ведомости» в компании IBC Real Estate. Эксперты объясняют динамику в том числе с серьезным дефицитом объектов такого формата.

Венгрия и Словакия восстанавливают поставки российской нефти через Украину, которые прекращались из-за санкций Киева против ЛУКОЙЛа. Как стало известно “Ъ”, в сентябре по трубопроводу «Дружба» венгерская MOL в сентябре прокачала на свои НПЗ в Венгрии и Словакии около 300 тыс. тонн нефти. В результате заводы MOL, которые недавно уходили на ремонт, могут восстановить нефтепереработку.