В Казани 29 октября в 5 ДТП погиб человек и пострадали люди

29 октября в Казани зафиксировали 217 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП погиб человек, еще 4 произошли с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

ДТП с погибшим произошло в результате перехода пешехода в неустановленном месте. Вчера водители Казани сбили 3 пешеходов. Один из участников дорожного движения переходил дорогу в неустановленном месте, второй — на красный сигнал светофора. Последний водитель не уступил пешеходу на нерегулируемом переходе. Еще одно ДТП с пострадавшим произошло из-за выезда автомобиля на встречную полосу.

29 октября полиция города задержала 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что еще 7 водителя не имели права управления транспортным средством. В полицейские отделы доставили 6 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Вчера «Ъ Волга-Урал» сообщал, что в Казани на пересечении улиц Карла Маркса и Жуковского столкнулись Mercedes и Suzuki.

Диана Соловьёва