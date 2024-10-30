Мэрия Тюмени отправит шесть автомобилей в зону СВО

Администрация Тюмени планирует передать в зону проведения специальной военной операции (СВО) шесть автомобилей на нужды бойцов, сообщил в своем telegram-канале мэр города Максим Афанасьев.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Автомобиль УАЗ Патриот

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Машины будут отправлены на спецоперацию в рамках акции «Тюмень для Победы», но перед этим им проведут техосмотр и необходимый ремонт, чтобы автомобили были полностью подготовлены для работы в непростых условиях. «Председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов отметил, что поступает множество заявок от воинских частей, которые нуждаются в автомобилях повышенной проходимости, таких как УАЗы и ГАЗы. Он осмотрел имеющиеся транспортные средства, состояние которых позволит послужить нашим бойцам в зоне СВО»,— сообщил глава города.

На прошлой неделе во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в 2024 году регион закупил и направил в зону СВО оборудование и инвентарь на сумму более 1 млрд руб.

Ирина Пичурина