Путин подписал указ об освобождении части россиян от уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, оформившие жилищный кредит до конца этого года, освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Документ размещен на официальном портале правовых актов. Льгота будет действовать только по кредитам, взятым до конца текущего года.

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Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Новый закон возвращает льготу для кредитов на строительство или покупку дома, квартиры, комнаты или доли в них, земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Другим условием является наличие у налогоплательщика подтвержденного налоговым органом права на имущественный вычет по жилью.

Материальная выгода от экономии на процентах по кредитам возникает, когда заемщик платит небольшие проценты за пользование заемными средствами или взял беспроцентный заем. Согласно Налоговому кодексу, такая выгода облагается НДФЛ по ставке 35%.

Экономией считается ситуация, когда сумма фактических процентов в рамках рублевого кредита составляет меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Под экономию также подпадают случаи беспроцентного займа.

Любая материальная выгода, полученная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, ранее также не облагалась налогом. В этом году норма об освобождении от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах перестала действовать.

Ранее Владимир Путин заявил, что с 2027 года планируется перевести зарплаты всех бюджетников страны на отраслевые системы. Глава государства отметил важность того, чтобы положение работников на рынке труда улучшалось в контексте условий работы специалистов.