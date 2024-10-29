Сочи стал одним из лидеров по количеству фактов незаконной торговли
По итогам трех кварталов 2024 года Сочи стал одним из лидером среди муниципалитетов Краснодарского края по количеству выявленных фактов незаконной торговли. В топ также попали Анапа, Темрюкский, Ейский, Туапсинский районы, сообщает пресс-служба потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
На Кубани в рамках борьбы с нелегальной торговлей провели почти 15 тыс. проверок. Всего специалисты составили более 7,2 тыс. протоколов о нарушениях.
Руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный уточнил, что продукция, реализуемая в условиях стихийной торговли, представляет серьезную угрозу для здоровья покупателей. Продукцию хранят без соблюдения обязательных требований и без документов, которые могли бы подтвердить качество товара.