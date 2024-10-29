В этом году «Татнефть» заплатит на 13,7 млн рублей меньше налогов

Налоговые поступления в бюджет от «Татнефти» сократятся на 13,7 млн руб., включая АО «ТАНЕКО». Об этом сегодня сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на финансовом совещании в кабмине республики.

В числе предприятий, прогнозирующих сохранение снижения платежей по налогу на прибыль до конца текущего года: ООО «Торговый дом "Кама"» (-3 млн руб.), АО «Таиф-НК» (-2,7 млн руб.), ПАО «Казаньоргсинтез» (-1,8 млн руб.), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (-1,7 млн руб.), АО «Таиф» (-1,5 млн руб.) и другие.

Раис Татарстана Рустам Минниханов ведет постоянный мониторинг текущих показателей предприятий, анализирует их прогнозы, принимает меры для их поддержки.

По данным на 27 сентября 2024 года, дефицит бюджета Татарстана составляет 1,3 млрд руб. В 2025 году ожидаемый дефицит бюджета составит 13,5 млрд руб.

Зарина Акбирова