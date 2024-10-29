Если звезды зажигают
Как американские знаменитости пытаются переломить ход президентской гонки
Напряженная борьба за кресло президента США развела по разные стороны баррикад в том числе и американских знаменитостей. Особо активно к этому ресурсу прибегали демократы. В последние дни на фоне усиления позиций кандидата от республиканцев Дональда Трампа целая плеяда демократически настроенных звезд, включая певицу Бейонсе и актеров Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро, попыталась мобилизовать избирателя в поддержку Камалы Харрис. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
В число самых заметных фигур в группе поддержки кандидата в президенты США Камалы Харрис вошла певица Бейонсе, чья песня «Freedom» заняла место главной музыкальной темы в предвыборной кампании демократки
Фото: Marco Bello, Reuters
За несколько дней до выборов 5 ноября экс-президент США Дональд Трамп продолжает укреплять позиции в гонке. Согласно агрегатору результатов соцопросов RealClearPolitics, он лидирует как в национальном зачете (с минимальным преимуществом в 0,2 процентного пункта), так и с точки зрения голосов выборщиков. Сейчас велики шансы на то, что республиканец получит 312 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Камалы Харрис набирается пока 226 голосов. Но гонки в семи ключевых штатах (Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Джорджии, Аризоне, Северной Каролине, Неваде) по-прежнему крайне конкурентные, и победа в них никому не гарантирована.
На этом фоне демократы активно используют «мягкую силу» для воздействия на колеблющихся избирателей. За последние несколько дней к отряду сторонников вице-президента Камалы Харрис присоединились очень известные имена.
Например, певица Бейонсе, чья песня «Freedom» заняла место главной музыкальной темы в предвыборной кампании госпожи Харрис. Бейонсе стала еще одной звездой первого ранга, наряду с певицей Тейлор Свифт, заявившей о безусловной поддержке демократки.
Правда, здесь не обошлось без скандала. После того как начали распространяться слухи о появлении певицы на митинге 25 октября в крайне консервативном Техасе, фанаты ринулись на выступление демократки, предвкушая бесплатный концерт. Они ждали в очереди долгие часы, надеясь, что Бейонсе как минимум исполнит ту самую песню «Freedom». Но певица вышла на сцену в строгом костюме и заявила, что Америке пора «спеть новую песню». Она добавила, что предстает в этот день перед публикой не как певица, а как мать, «которую глубоко волнует мир, в котором живут наши дети», особенно «дочери, которые вырастут и увидят, что возможно жить без потолков, без ограничений».
После этой речи никакой песни не последовало, что привело около 30 тыс. фанатов в ярость. Высказывая недовольство, люди устремились к выходу сразу после того, как певица покинула сцену. В социальных сетях фанаты утверждали, что их обманули и, мол, ничего, кроме «беспорядка», в их жизнь Камала Харрис в случае избрания не принесет. Не остались в стороне и республиканцы.
Дональд Трамп на митинге в Мичигане заявил, что демократам «приходится использовать людей, чтобы заставить их участвовать» в митингах.
В поддержку госпожи Харрис в этот день выступила также актриса и бизнес-леди Джессика Альба. Концерт тоже все-таки состоялся, но спел для присутствовавших легендарный 91-летний певец Вилли Нельсон.
25 октября к лагерю госпожи Харрис присоединился и актер Леонардо Ди Каприо. В своем посте в соцсетях он обвинил Дональда Трампа в том, что тот «продолжает отрицать научные факты» относительно климатических изменений, в то время как Камала Харрис стала частью «самых значимых действий по борьбе с изменением климата в истории США». 27 октября Леонардо Ди Каприо уже появился на митинге демократки в Пенсильвании. Там же присутствовал и другой актер — Роберт Де Ниро. Призвав всех голосовать за госпожу Харрис, он нецензурно выругался, признавшись, что ситуация с Дональдом Трампом (в адрес которого актер и до этого не жалел слов) его изрядно подбешивает.
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Фавориты знаменитостей на выборах президента США
Те же эмоции, вероятно, испытывает и певец Рики Мартин: на днях он распространил видео, на котором комик Тони Хинчклифф на митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке допускает не совсем политкорректные комментарии в адрес жителей Пуэрто-Рико — родного острова Рики Мартина.
Камалу Харрис поддерживают также рэпер Эминем, певец Стиви Уандер, телеведущая Опра Уинфри, актеры Джордж Клуни, Мэтт Деймон, Джулия Робертс, Сара Джессика Паркер, Вупи Голдберг, Барбра Стрейзанд, Дженнифер Энистон, Дженнифер Лоуренс, Энн Хэтауэй.
Среди тех, кто на днях решил открыто поддержать госпожу Харрис, миллиардер Билл Гейтс, присоединившийся к «тяжеловесам» вроде Джорджа Сороса. Господин Сорос и его сын немедленно выступили в поддержку вице-президента Харрис почти сразу после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки.
Но были в этой части у Камалы Харрис и неприятные сюрпризы. Один из самых богатых людей планеты, владелец Amazon, а также газеты The Washington Post Джефф Безос неожиданно принял решение прекратить поддержку кандидатов в президенты и в этом году остаться — вместе со всей своей газетой — нейтральным. Бывший исполнительный редактор The Washington Post Марти Барон обрушился за это с критикой на миллиардера, обвинив его в попытке поставить на победу Дональда Трампа. «Похоже, он уступил из-за какого-то страха за последствия возможного второго президентства Трампа»,— негодовал журналист в интервью The Boston Globe. И констатировал, что «рассматривает это как предательство основных принципов» газеты, всегда выбиравшей своего фаворита.
Между тем Дональд Трамп тоже может похвастаться известными сторонниками. Среди них миллиардер Илон Маск, актеры Деннис Куэйд, Мел Гибсон и Джон Войт, рестлер Халк Хоган, звезда американского футбола Харрисон Баткер, рэперы Канье Уэст и 50 Cent. Части из них импонирует именно предвыборная программа Дональда Трампа, другие же делают больший упор на недопустимости, по их мнению, избрания Камалы Харрис. «Думаете, я за Трампа? Хорошее предположение. Я просто знаю, что произойдет, если мы выберем ее (Камалу Харрис.— “Ъ”). Ничего хорошего. Это ничтожный послужной список, отсутствие знаний о политике и готовности вести полемику. Да у нее IQ как у столба!» — отметил в недавнем интервью порталу TMZ Мел Гибсон.