Бухгалтер из Альметьевска потеряла почти 4 млн рублей, играя на ставках

43-летняя жительница Альметьевска перевела мошенникам около 4 млн руб., пытаясь заработать на ставках в онлайн-игре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По версии следствия, в июле 2023 года женщина наткнулась в мессенджере на канал «Заработок на играх», где администратор объяснила правила и предложила делать ставки, чтобы угадывать числовые комбинации. Она внесла первый взнос в 1200 руб., увлеклась игрой и затем в течение года систематически вкладывала личные сбережения, чередуя выигрышные и проигрышные ставки, следуя стратегиям и проходя обучение.

Когда деньги закончились, женщина осознала, что понесла серьезные убытки, и обратилась в полицию, оценив потери в 3,6 млн руб.

Анар Зейналов