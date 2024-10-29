В Лаишево в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

В Лаишево на ул. Кирпично-Заводской загорелась комната в одноэтажном кирпичном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Пожарные потушили огонь на площади 20 кв. метров. В квартире обнаружили тело 40-летнего мужчины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

МЧС России напоминает, что нельзя курить в постели или кресле, выбрасывать непотушенные сигареты, использовать в качестве пепельниц изделия из бумаги и картона и т.д.

Диана Соловьёва