Два направления из аэропорта Сочи вошли в топ самых популярных маршрутов СКЖД

В период с января по сентябрь 2024 года два направления из аэропорта Сочи попали в число самых востребованных пригородных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Маршрут Аэропорт Сочи — Туапсе занял четвертое место в рейтинге самых популярных пригородных направлений, перевезя 1,7 млн пассажиров. В то же время маршрутом Аэропорт Сочи — Сочи воспользовались 1,1 млн человек за указанный период.

На первом месте по популярности находится маршрут Минеральные Воды — Кисловодск, который обслужил более 4,6 млн пассажиров. Второе место занял маршрут Туапсе — Имеретинский курорт с показателем 4,3 млн путешественников. Третью позицию занял маршрут Ростов — Таганрог, который перевез более 3,4 млн человек.

В пресс-службе СКЖД уточнили, что электрички активно используют не только жители Кубани, но и туристы из других регионов. Так, на маршруте Махачкала — Дербент в январе—сентябре 2024 года перевезли 655 тыс. пассажиров. Маршрутом Хасав-Юрт — Махачкала воспользовались 371 тыс. человек.

Мария Удовик