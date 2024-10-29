В Ярославской области выросло число пассажиров водного транспорта

В Ярославской области в 2024 году водным транспортом перевезли почти 427 тыс. пассажиров, что на 8 тыс. человек больше, чем в 2023 году. Итоги работы текущего года опубликовало областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электрокатамаран

Фото: Михаил Евраев, Telegram Электрокатамаран

Фото: Михаил Евраев, Telegram

165 тыс. билетов (166 тыс. в 2023 году) было продано на внутригородские маршруты от Ярославского речного вокзала до Толги и Вакарева. Регулярные пригородные маршруты потребовались 102 тыс. пассажирам (97 тыс. в 2023 году). Экскурсионно-прогулочный теплоход в акватории Ярославля перевез 13,4 тыс. человек (28 тыс. в 2023 году).

В 2024 году начал работать электрокатамаран «Белояр». За сезон он перевез 42 тыс. пассажиров. Новым стал и маршрут до Нижнего Новгорода на судах «Метеор».

«В этом сезоне перевезено почти 1500 человек, из которых 786 совершили поездку в Ярославль и из Ярославля», – сообщила первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Оксана Петрова.

Алла Чижова