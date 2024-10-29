Авиакомпания Red Wings запускает регулярные рейсы из аэропорта Бегишево в Новый Уренгой с 31 октября, сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регулярные рейсы из Нижнекамска в Новый Уренгой возобновляются с 31 октября

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Регулярные рейсы из Нижнекамска в Новый Уренгой возобновляются с 31 октября

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах типа SSJ 100–9. Полное расписание доступно на официальном сайте аэропорта.

Sukhoi Superjet 100 — российский узкофюзеляжный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на перевозку от 87 до 108 пассажиров. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» в сотрудничестве с иностранными партнерами, он может преодолевать до 4600 км, предлагая модели для полетов разной дальности. SSJ100 стал первым крупносерийным пассажирским самолетом, созданным в России после распада СССР.

Анар Зейналов