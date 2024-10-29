Школьники в Сочи выращивают мармеладные деревья под руководством специалистов

В Сочи активно реализуют конкурс школьного инициативного бюджетирования, в рамках которого учащиеся предлагают и воплощают в жизнь свои проекты. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова поделилась успехами учащихся школы №49, которые создали ботанический сад, обновили территорию учебного заведения и начали выращивать мармеладные деревья, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках проекта во дворе школы появился розарий, который стал результатом совместной работы старшеклассников и младших учеников. Последние активно участвуют в уходе за цветами. Также организовали зону отдыха, где ученики постарше создали яркие рисунки и тематические композиции, а первоклассники занимаются поливом растений в горшках.

Сердцем проекта стала теплица, где младшие школьники познают мир растений, а учащиеся среднего звена пробуют себя в роли садоводов. Старшеклассники, в свою очередь, ведут первые научные исследования. Специалисты из Сочинского национального парка оказывают поддержку школьникам, которые уже начали выращивать мармеладные деревья под их руководством.

«Ъ-Сочи» писал, что с начала года Сочинский национальный парк посетили более 2,5 млн человек. Эти данные превышают прошлогодние показатели на 800 тыс.

Мария Удовик