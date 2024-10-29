«Эталон» возглавил рейтинг девелоперов в Екатеринбурге по объему выручки

Группа «Эталон» заняла лидирующую позицию и возглавила рейтинг девелоперов, строящих в Екатеринбурге, по объему выручки в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные проектных деклараций, размещенных на сайте Дом.РФ. После отмены льготной ипотеки в июле и закономерного падения продаж на первичном рынке суммарная выручка уральских застройщиков за 9 месяцев этого года снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Несмотря на это, Группа «Эталон» увеличила выручку в 2,3 раза и стала абсолютным рекордсменом по продажам в уральской столице.



Так, за первые 9 месяцев выручка «Эталон» от екатеринбургских проектов выросла на 133%, до рекордных 10,3 млрд руб. Наиболее популярным у покупателей проектом на рынке новостроек стал микрорайон «Солнечный», строительство которого ведет «Эталон». В новом микрорайоне было реализовано более 1,3 тыс. квартир. Показатель следующего в этом же рейтинге жилого комплекса оказался почти вдвое меньше и составил 682 квартиры.

Справка: Солнечный является одним из самых масштабных проектов комплексного освоения территории на Урале и самым молодым межрайоном Екатеринбурга, он располагается в границах ул. Лучистая – Чемпионов – ЕКАД. Общая площадь района и планируемой застройки составляет 345 Га. В районе проживают около 16 тыс. человек.

По объемам строительства Группа «Эталон» также вошла в тройку лидеров по проектам в Екатеринбурге. Что касается динамики вывода на рынок новых объектов Екатеринбург занимает в РФ второе место – 91 новый дом в текущем году, – уступая лишь Москве, где было введено 138 домов.

ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Екатеринбург». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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